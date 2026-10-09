(ANSA) - BERLINO, 09 OTT - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è "profondamente indignato" dal fatto che l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder abbia festeggiato con Vladimir Putin il suo compleanno a Mosca. Putin è "l'unico responsabile della guerra", ha aggiunto il portavoce Steffen Meier in conferenza stampa a Berlino, riferendo la posizione del leader tedesco. "Il cancelliere ritiene che sia immorale che Schroeder festeggi un giorno del genere con lui", ha concluso. La notizia dell'incontro di Schroeder con Putin a Mosca per il compleanno è rimbalzata sui media tedeschi da Mosca. (ANSA).