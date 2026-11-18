(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Quelli che dovevano cambiare il paese finiscono la legislatura con un maxicondono. Siamo davanti ad una scelta vergognosa di un governo disperato che per racimolare un po' di voti e risorse è disposto a svendere il paese e tradire chi le regole le ha sempre rispettate. Il governo di Giorgia Meloni, incapace di rispondere alle emergenze del Paese e ai problemi delle famiglie e delle imprese italiane invece di mettere in sicurezza il territorio italiano rispolvera i condoni dell'era berlusconiana strizzando l'occhio a quella parte del paese che cerca sempre una scorciatoia. Questa è la misura del fallimento della destra. Dovevano riformare l'Italia, la lasciano con l'inflazione alle stelle e con il più squallido dei condoni edilizi". Lo afferma la segretario Pd Elly Schlein commentando la legge di Bilancio. (ANSA).