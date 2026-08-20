(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "È clamoroso il boomerang della trovata propagandistica di Giorgia Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna. E così appena dopo la Germania, l'Austria e la Svizzera, anche la Finlandia e la Svezia dichiarano che ricominciano a rimandare in Italia i migranti entrati in Europa dal nostro paese". Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein. "Quando dicevo che su Ceuta Meloni ha creato un precedente pericoloso per l'Europa, ma soprattutto per l'Italia, intendevo esattamente questo. Con l'aggravante che Meloni per la sua cieca ideologia non ha mai portato avanti la più rilevante battaglia da fare a Bruxelles nell'interesse nazionale: quella sulla solidarietà europea, anche sull'accoglienza". (ANSA).