(ANSA) - ROMA, 08 SET - "La risposta è sempre la stessa, la conoscete. E' chiaro che siamo tutti qui convinti che adesso dobbiamo concentrarci anzitutto sull'affinare un programma comune che, come dico sempre, non parte da zero, ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo già depositato insieme: salario minimo, congedo paritario, quella che abbiamo presentato anche sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando alla festa 'Terra!' di Avs, rispondendo a una domanda sulle primarie. (ANSA).