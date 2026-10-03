(ANSA) - FOGGIA, 03 OTT - "È incredibile che dopo quattro anni di governo Meloni l'Italia stia peggio. Gli italiani stanno peggio, purtroppo perché l'economia è ferma, la crescita sta al palo come gli stipendi degli italiani e abbiamo le bollette tra le più care d'Europa. E questo è un problema per tutte le imprese, anche in questo territorio, perché perdono competitività. È possibile che non siano riusciti a fare nulla di significativo per riuscire ad abbassare le bollette e ad aumentare gli stipendi? Ce ne occuperemo noi, toccherà a noi farlo". Lo ha detto la segreteria nazionale del partito democratico Elly Schlein a Foggia questo pomeriggio per partecipare alla Festa dell'unità in corso fino a domani. Rispondendo alla domanda su cosa si aspetta dalla Puglia alle prossime elezioni Politiche, la segretaria ha detto che "la Puglia è una regione che ci ha dato anche recentemente delle grandi soddisfazioni. Penso alla bellissima vittoria di Antonio Decaro (presidente della Regione Puglia, ndr) che sta facendo un grande lavoro insieme a tutta l'alleanza progressista e quindi saremo noi a doverci impegnare a fare qualcosa per i pugliesi, non viceversa. Sono certa che, però, la nostra alleanza sarà in grado di convincere e di vincere anche qui. Perché noi parliamo coi fatti concreti, con le politiche che facciamo per migliorare la vita delle persone". (ANSA).