(ANSA) - BARCELLONA, 18 APR - "La destra si può battere, ma senza rincorrerla sui suoi temi e costringendola a parlare delle questioni su cui è in difficoltà. Batteremo le destre, ma non correndo dietro la loro agenda, bensì costruendo una nostra agenda". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, parlando al 'Global progressive mobilisation' a Barcellona. "Li batteremo, non sono imbattibili. Lo abbiamo già fatto alle regionali e al referendum. Ma voglio essere chiara: non lo faremo inseguendoli sulla loro agenda" ma puntando su "una nostra agenda, costringendoli sui terreni che per loro sono più scomodi: giustizia sociale, giustizia climatica, democrazia e pace", ha sottolineato la segretaria del Partito democratico, assicurando che se la forza socialdemocratica riuscirà a "mettere questo al centro del nostro impegno", riuscirà a convincere ogni giorno di più "molte persone che al momento non votano più". (ANSA).