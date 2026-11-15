(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Cosa penso di una patrimoniale o tassa giusta? "Stiamo discutendo e sono fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi", "si puo' fare anche a livello nazionale. Un argomento ce l'ha dato la destra in questa manovra, con la exit tax", "sopra gli 800mila euro". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a "L'Italia di Domani". "Io mi trovo personalmente favorevole perché la nostra Costituzione è chiara", serve una "revisione complessiva di un sistema fiscale che la destra ha resto sempre più iniquo". "Le tasse si pagano dove fai i profitti". "A Meloni diciamo noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari", ha aggiunto. "Noi siamo gli unici che si battono perché non ci siano lavoratrici e lavoratori di serie B o di serie A", ha detto rivolta alla premier. (ANSA).