(ANSA) - VERONA, 28 NOV - "È proprio inaccettabile l'intimidazione del presidente del Senato Ignazio La Russa alla Corte Costituzionale. Non è accettabile". Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo all'assemblea dei sindaci Dem a Verona sulle parole del presidente del Senato - secondo il quale la Consulta darebbe "un indebito aiuto alla sinistra", se dichiarasse illegittimo l'obbligo di indicare il candidato premier previsto dalla nuova legge elettorale. "Piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento dei poteri tra lo Stato, avete già provato una volta a stravolgere la Costituzione e vi hanno fermato 15 milioni di persone". (ANSA).