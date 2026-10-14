(ANSA) - ROMA, 14 OTT - L'astensione incrociata dei partiti del campo progressista sui punti che riguardano l'Ucraina "è un passo in avanti. Non dimentichiamo che su molte parti votiamo insieme, ci votiamo reciprocamente le cose. Penso sia il frutto del lavoro unitario e delle discussioni che stiamo facendo tra di noi, a volte anche pubblicamente, come abbiamo fatto negli ultimi giorni. Per cui bene, bene, si continua a lavorare per l'unità". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intercettata dai cronisti in Transatlantico. (ANSA).