(ANSA) - AREZZO, 16 OTT - La nuova legge elettorale "introduce un elemento di competizione interno che va gestito con estrema cura", ma "sapendo che saremo di più" e nonostante i sondaggi "tenderanno a riportarci al 18 prima delle elezioni, sono convinta che siamo più alti di come eravamo alle europee". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein - secondo quanto riferito da alcuni partecipanti - intervenendo al seminario del gruppo Pd a Rondine Cittadella della Pace, ad Arezzo. Schlein ha assicurato il pluralismo: "ci sarà spazio per tutti, come alle europee, dove abbiamo fatto anche innesti interessanti". "Sono convinta che lo spirito unitario è una delle ragioni che ci ha fatto crescere". (ANSA).