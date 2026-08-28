(ANSA) - MANTOVA, 28 AGO - "Il governo è spaccato a metà, con Salvini che mi dà ragione sugli extraprofitti e Tajani che dice che quella è una parolaccia. Davanti a questo, davanti a un esecutivo spaccato su come aiutare gli italiani, noi non possiamo perderci in sfumature sulle primarie. Credo che in queste settimane abbiamo perso tempo in dibattiti inutili e dannosi. Preferiamo occuparci dei bisogni sulle persone". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla Festa dell'Unità di Rivalta sul Mincio, nel Mantovano. (ANSA).