(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Certamente sì, in qualsiasi momento si andrà a votare. Sta proseguendo bene il lavoro sul programma comune e si è rinsaldato ulteriormente con questi 18 emendamenti unitari. Voglio ricordarne uno in particolare sulla sanità. Con le altre opposizioni siamo riusciti a trovare le coperture per 6,8 miliardi, che sono quelli che chiedono le regioni, anche quelle guidate dalla destra, che si sono opposte al fatto che questa manovra stia una volta ancora definanziando la sanità pubblica". Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della presentazione del libro di Massimo D'Alema 'Eravamo comunisti', rispondendo alla domanda se il campo largo sia pronto per il voto. "Altri emendamenti comuni li abbiamo fatti, come sapete, per un salario minimo, per un congedo paritario, li abbiamo fatti naturalmente anche sul tema della scuola, dell'università, della ricerca. Ci siamo rivolti ai bisogni concreti, abbiamo messo noi l'ascolto che questo governo purtroppo non sta più dando a questo Paese", aggiunge. (ANSA).