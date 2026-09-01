(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Ieri hanno deciso di fare una mossa disperata e che renderebbe questa pessima legge ancor più incostituzionale: inserire il ballottaggio. È vergognoso questo atteggiamento proprietario delle istituzioni, per cui Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. Con le altre opposizioni faremo muro, e continueremo a parlare noi dei problemi veri degli italiani, che lei ha completamente dimenticato". Lo sottolinea la segretaria del Pd, Elly Schlein commentando le proposte del centrodestra sulla legge elettorale. (ANSA).