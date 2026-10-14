(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Se è sempre colpa di qualcun altro, lei che cosa sta a fare lì se non è in grado di fare nulla per gli italiani? Chi proteggerà gli italiani da voi e dai vostri fallimenti? Dovremo farlo noi". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto, dopo le repliche della premier Giorgia Meloni. Meloni "ha sprecato un'occasione storica, potevate cambiare tutto. La vostra unica priorità è stato cambiare questa legge elettorale, perché avete paura di perdere. Perché la novità siamo noi, con una alleanza progressista unita" (ANSA).