(ANSA) - PADOVA, 04 LUG - "Sono molto felice che Cgil, Cisl e Uil abbiano trovato una piattaforma unitaria su salari e rappresentatività. È importante che adesso ci sia una discussione insieme alle organizzazioni datoriali che auspichiamo possa portare ad un accordo, perché è fondamentale che le parti sociali trovino insieme i criteri per la rappresentanza. Questo è un passo fondamentale per contrastare quei tanti contratti pirata, che sono proliferati in questi anni e che hanno prodotto più precarietà in tanti settori e per tanti lavoratori e lavoratrici". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivata al congresso nazionale della Uil a Padova. "Auspico davvero - rimarca - che questo segnale positivo dell'accordo fatto sulla piattaforma unitaria da Cgil, Cisl e Uil possa poi portare anche ad un buon accordo insieme alle parti datoriali. Seguiamo con grande attenzione questo" percorso che "può valorizzare la contrattazione collettiva fatta dai soggetti che sono comparativamente più rappresentativi. Questo è il punto importante su cui insistiamo anche noi", conclude Schlein. (ANSA).