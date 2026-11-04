(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "In questa manovra non c'è la parola 'tagli' e per il governo la salute non è voce di spesa ma un investimento. La salute non è terreno di partita elettorale. Ci sono più di 20 miliardi dal 2022 e nel 2026 l'aumento del Fondo sanitario è il più alto in assoluto. Il fondo è al livello più alto e continua a crescere. Nel 2027, in manovra ci sono 146 miliardi per il Fondo sanitario nazionale e il voucher è un segnale che va dove serve, agli anziani. E' vero che per la sanità i fondi non bastano mai, ma c'è consapevolezza della congiuntura". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al question time alla Camera. (ANSA).