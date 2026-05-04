(ANSA) - FORLÌ, 04 MAG - Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì: due giovani studentesse universitarie sono morte mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni, con l'intervento di elimedica, al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Poco prima di mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani, per motivi al vaglio, è andata fuori controllo e dopo un testa-coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano Viale dell'Appennino, verso il centro. Quasi tre ore per estrarle dalle lamiere, con la vettura quasi spezzata a metà. L'abitacolo distrutto. Per due di loro non c'era più nulla da fare. (ANSA).