(ANSA) - BAVENO, 24 OTT - Incidente mortale sul lavoro stamane a Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), comune sulla sponda piemontese del Lago Maggiore: un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato tra un camion e un muro. L'allarme è scattato intorno alle 8. Sul posto, in via Due Riviere, sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati 20 minuti nelle operazioni per estrarre il corpo, la polizia, e i soccorritori con ambulanza e automedica da Gravellona Toce. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: secondo le prime informazioni, un autospurgo si sarebbe messo in movimento autonomamente. (ANSA).