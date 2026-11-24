(ANSA) - BARLETTA, 24 NOV - Un operaio di 57 anni, Angelo Marchetti, è morto questa mattina mentre era a lavoro in una azienda del quartiere Borgovilla - Patalini a Barletta. Secondo quanto si apprende, il lavoratore è deceduto a causa dei politraumi riportati dopo essere rimasto schiacciato tra un mezzo pesante e un muro. Saranno le indagini dei carabinieri e del personale dello Spesal della Asl Bat a chiarire la dinamica dell'incidente. La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio colposo e disposto il sequestro del camion. Al momento si procede contro ignoti e la magistratura valuterà nelle prossime ore se disporre l'autopsia. (ANSA).