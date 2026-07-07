(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Un uomo di 75 anni è morto questa mattina in un incidente agricolo avvenuto a Rosta, nel Torinese. Secondo le prime ricostruzioni la vittima è rimasta schiacciata da un veicolo utilizzato per il trasporto della legna in strada vicinale Meinardi. L'allarme è stato lanciato intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti il 118 di Azienda Zero e l'équipe del Servizio regionale di elisoccorso, ma per il settantacinquenne non è stato possibile fare nulla. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).