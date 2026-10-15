(ANSA) - CAGLIARI, 15 OTT - Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliati, l'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri e gli specialisti dello Spresal. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 ma per l'operaio non c'era più nulla da fare. (ANSA).