(ANSA) - TRIESTE, 26 AGO - "Il 6 Settembre prossimo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in Friuli Venezia Giulia e in quella occasione lo incontrerò e gli parlerò". Tema dell' incontro: i presidi ai valichi di (alcuni) confini con la Slovenia. Ad annunciarlo è il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che, all'indomani della polemica scatenata sulla inutilità di tenere tanti agenti nei presidi ai confini 24 ore al giorno per tutto l'anno quando, peraltro, sarebbero tanto più utili in città, torna sull'argomento rincarando la dose. Stamani Dipiazza ha incontrato il prefetto, Giuseppe Petronzi, al quale ha detto di aver ribadito quanto sostenuto ieri: "Su 51 confini ne controlliamo 13; soltanto a Lazzaretto (Trieste) ci sono sette/otto valichi, tutti aperti. Non è pensabile, è un errore", ha proseguito. Dirà questo anche al titolare del Viminale? "Gli spiegherò qual è la situazione, potremmo impiegare gli agenti in città". Trieste ultimamente sta conoscendo alcuni episodi di microcriminalità che stanno creando una percezione di insicurezza. (ANSA).