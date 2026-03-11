(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Ricavi a 977 milioni, -5,7% rispetto al 2024 (-3,8% a cambi costanti1), con vendite (Dtc, direttamente ai consumatori, ndr) in crescita dello 0,4% rispetto all'esercizio precedente. Lo prevede il bilancio 2025 di Salvatore Ferragamo, il cui progetto è stato approvato dal cda. Il margine lordo d'esercizio è di 665 milioni (-10,1%) con margine pari al 68,1% (rispetto al 71,5% del 2024). Il risultato operativo lordo è a 166 milioni (-23%) con margine pari al 17% (rispetto al 20,8% precedente). La posizione finanziaria netta è positiva per 144 milioni. Il cda ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, e ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria degli azionisti per il 23 aprile. (ANSA).