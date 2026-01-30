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(ANSA) - ROMA, 30 GEN - A dicembre 2025 il tasso di disoccupazione scende ancora, al 5,6%, dopo aver già toccato a novembre (5,7%) il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Lo indica l'Istat diffondendo i dati provvisori su occupati e disoccupati. Il tasso di inattività sale al 33,7% (33,5% a novembre). A dicembre il numero di occupati è pari a 24 milioni 142mila, in calo rispetto al mese precedente (-0,1%, pari a -20mila unità). Il tasso tasso di occupazione scende al 62,5%. Nell'anno, a dicembre 2025 il numero di occupati supera quello di dicembre 2024 dello 0,3% (+62mila unità). Il tasso di occupazione, in un anno, risulta invariato. (ANSA).