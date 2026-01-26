(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - Scatta la sorveglianza rafforzata dell'Ue anche su WhatsApp. La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta è stata designata tra i grandi operatori digitali con significativo potere di mercato, rientrando così nel perimetro delle major soggette agli obblighi del Digital Services Act. Lo rende noto la Commissione europea. WhatsApp sarà quindi sottoposta a controlli più severi sul rispetto delle regole Ue, nell'ambito della regolamentazione di Bruxelles volta a limitare gli abusi di potere delle grandi piattaforme e a rafforzare la sicurezza e i diritti nello spazio digitale europeo. (ANSA).