(ANSA) - ROMA, 03 APR - Scatta il piano sicurezza per la via Crucis di stasera. Predisposta un'area di massima sicurezza a ridosso del Colosseo, con cinque varchi di accesso per i controlli, con la predisposizione di metal detector, presidiati dalle forze dell'ordine. E' in corso, intanto, il deflusso dei visitatori dell'Anfiteatro Flavio e del Parco archeologico. Verranno effettuate bonifiche con artificieri e nucleo cinofili. Rimossi i veicoli parcheggiati nell'area off limits. In campo per garantire la sicurezza anche tiratori scelti. Sarà sospesa la fermata della metro Colosseo. (ANSA).