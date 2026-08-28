(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Tornato in libertà da diversi anni dopo aver scontato una condanna per l'omicidio della fidanzata dell'epoca, Silvia Napoli morta nel 2003 dopo essere precipitata dal 14esimo piano di un palazzo nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, il 44enne Ferdinando Conca è stato nuovamente arrestato. E' accusato di stalking sulla ex e maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato bloccato dalla polizia a Ostia, sul litorale romano, mentre passeggiava con il cane. Per gli inquirenti, la donna avrebbe subito una serie di violenze durante la loro relazione e, dopo la fine a maggio scorso, ripetuti insulti e minacce. (ANSA).