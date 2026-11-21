(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Fugge in moto da un controllo antidroga della polizia di Stato e travolge un pedone, una donna di 82 anni che ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. E' successo a Firenze stasera, in via Torcicoda, nel quartiere dell'Isolotto. Ricerche sono in corso a tappeto da parte delle forze dell'ordine. In base a una prima ricostruzione, la polizia di Stato è intervenuta, su segnalazione di alcuni residenti, per un controllo antidroga in un'area flagellata dalla presenza di spacciatori. Alla vista degli agenti, un pusher è scappato in sella alla moto ed è stato inseguito a distanza dalle Volanti. Tuttavia nella fuga, il fuggitivo avrebbe investito l'anziana che, ignara, attraversava la strada. L'ha travolta col mezzo e non l'ha soccorsa. La polizia ha chiamato il 118 e sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha portato la donna in codice rosso all'ospedale di Careggi. Finora le ricerche del fuggitivo non hanno dato esito ma polizia e carabinieri lo stanno cercando fra gli spacciatori dell'Oltrarno. (ANSA).