(ANSA) - MILANO, 12 OTT - L'assemblea dei lavoratori della Scala convocata da Cgil, Cisl, Uil e Fials ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. "Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo" ha spiegato Paolo Puglisi della Cgil. La votazione per lo sciopero per il rinnovo del contratto ha avuto solo un contrario e quattro astenuti su oltre 450 partecipanti. A questa potrebbero eventualmente seguire altre iniziative di sciopero. (ANSA).