(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Riccardo Cailly tornerà a dirigere "molto presto': il direttore musicale della Scala lo ha assicurato dopo che ieri ha dovuto interrompere la seconda rappresentazione di 'Una Lady Macbeth del distretto di Mceńsk' a causa di un malore per cui è rimasto una notte in osservazione al centro cardiologico Monzino. "Rivolgo un sentito ringraziamento ai musicisti e a tutti coloro che hanno voluto esprimere vicinanza e affetto in questo momento - ha fatto sapere attraverso i social del teatro -: sono stato veramente toccato dalla quantità dei messaggi. Desidero rassicurare tutti: tornerò sul podio molto presto". (ANSA).