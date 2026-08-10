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(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Scade domani il termine per presentare all' Inps la domanda per il bonus per i bambini nati o adottati tra il primo gennaio 2026 e il 14 aprile. Per i nati dopo il 14 aprile la domanda andrà presentata entro 120 giorni dalla data di nascita o di adozione. Si tratta di una una tantum di 1000 euro per sostenere le prime spese per l'arrivo di un bambino. Il bonus si può chiedere per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro dell'Ue o per quelli figli di cittadini di uno Stato non appartenente all'Ue in possesso del permesso di soggiorno UE. Bisogna essere residenti in Italia alla data dell'evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo). L'onere per la misura è di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. (ANSA).