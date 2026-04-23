PLONNA (Polonia). Un tragico attacco da parte di un orso ha causato la morte di una donna di 58 anni, nel sud-est della Polonia. L'incidente è avvenuto giovedì scorso nei pressi del villaggio di Plonna, in una zona montuosa. Secondo quanto dichiarato da un portavoce dei vigili del fuoco locali, l’attacco è stato segnalato dal figlio della vittima tramite il 112. Al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, gravemente ferita.

Secondo i dati ufficiali del 2024, in Polonia vivono circa 100 orsi bruni, con una popolazione di circa 80 individui nella regione montuosa dei Bieszczady, dove si è verificato l'attacco.

Gli orsi bruni polacchi, che raggiungono un'età media di 50 anni e un peso di circa 300 kg, raramente attaccano l'uomo. L’ultimo attacco mortale registrato risale al 2014, come riportano i media locali.