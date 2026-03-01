(ANSA) - SANREMO, 01 MAR - "Sono molto contento. Ovviamente uno parte senza sperare niente, quindi quando arrivi lì ci speri, quindi è quasi come perdere a rigore". Soono le parole di Sayf arrivato secondo al festival di Sanremo in conferenza stampa all'Ariston. "Ma sono contento - dice - perché la canzone di Sal Da Vinci, che ha vinto mi piace tanto". Per Sayf "è una grandissima vittoria e un sogno già essere qui. Anche nella mia squadra c'è tutta gente che magari non faceva questo mestiere, quindi mi sento un po' come se avessi fatto un nuovo Leicester" dice riferendosi alla squadra campione d'Inghilterra a sorpresa del 2016 sotto la guida di Claudio Ranieri. (ANSA).