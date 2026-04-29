(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - "E un'idiozia". Così lo scrittore Roberto Saviano, intervistato dai ragazzi del laboratorio radiofonico dell'università Federico II, F2 RadioLab, rispetto alle 'accuse' rivolte al suo romanzo Gomorra, che festeggia i 20 anni dalla pubblicazione, di aver 'spinto' alcuni ragazzi di Napoli a emulare i suoi protagonisti criminali. "A Napoli la criminalità c'è stata dai tempi borbonici - ha spiegato - e già allora i ragazzini prendevano le armi. Dare la colpa al racconto è un meccanismo di autodifesa da parte di chi dovrebbe occuparsene, ma la letteratura non è al servizio né delle Procure né della politica: oggi Napoli è la città più armata d'Europa". (ANSA).