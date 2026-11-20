(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Non è accettabile immaginare che ci siano 600 milioni di bambini, un numero pari a dieci volte la popolazione italiana, in una condizione di conflitto, vuol dire che c'è un bambino su quattro che vive in una zona di guerra. E' il numero più alto dal 1990 e cresce sempre di più, inasprito anche dalla violenza e dalla lunghezza dei conflitti". Lo ha detto la direttrice generale di Save The Children Daniela Fatarella durante un incontro con l'ANSA in occasione della Giornata internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. "Stiamo normalizzando la guerra. Durante questi conflitti - ha aggiunto Fatarella - non si rispettano nemmeno le regole del diritto internazionale umanitario" e "ci rendiamo conto che la soluzione ovvia, ovvero il fatto di essere in un contesto di pace, alla fine viene messo in dubbio non solo da chi perpetra quel conflitto, ma anche da tutti coloro che lo osservano, istituzioni e non, e non agiscono in maniera forte per interromperlo". Fatarella ha sottolineato che non solo cresce il numero dei bambini in zone di guerra ma aumentano anche le violazione contro i bambini all'interno di questi conflitti che "vuol dire più bambini che vengono rapiti, arruolati, stuprati, torturati, uccisi". (ANSA).