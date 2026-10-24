(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Le forze dell'ordine hanno usato l'idrante e lanciato lacrimogeni a Torino dopo che alcuni manifestanti - perlopiù di giovani incappucciati - hanno tirato sassi, bottiglie e fuochi d'artificio nel tentativo di procedere verso il centro cittadino attraverso corso Principe Oddone. I gruppetti di giovani hanno attaccato le forze dell'ordine anche lateralmente, recuperando bottiglie trovate nei vicini cassonetti. I manifestanti sono stati fatti arretrare verso Nord, prima in piazza Baldissera e poi in corso Vigevano. Ora sono ripresi i lanci di sassi, bottiglie e fuochi d'artificio, a cui gli agenti stanno rispondendo ancora con l'uso di idrante e lacrimogeni. I giovani incappucciati hanno anche improvvisato delle barricate, prelevando materiale da un vicino cantiere. Il traffico sulla rotatoria di piazza Baldissera, importante nodo stradale di Torino, è parzialmente ripreso. (ANSA).