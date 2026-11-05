(ANSA) - CAGLIARI, 05 NOV - La Sardegna è stata solo sfiorata dal violento nubifragio atteso per oggi sulla parte orientale dell'Isola. Le precipitazioni abbondanti ci sono state ma sono finite in mare al largo della costa. Da qui la decisione della protezione civile regionale di declassare l'allerta da rossa ad arancione con una particolare attenzione sulla Gallura dove continua a piovere da stanotte. "L'effetto è stato nullo sul territorio, perché le previsioni si sono trasformate da un rischio meteo a una curiosità scientifica - ha spiegato il direttore della Protezione civile regionale Mauro Merella in un punto stampa nella centrale operativa della Protezione Civile -. Diciamo che questo questo evento ha consentito di testare la risposta del sistema di protezione civile e di esercitarci in proprio per un codice rosso. Siamo stati fortunati perché tutti i modelli davano delle situazioni veramente preoccupanti, ben peggio di quello che avevamo preannunciato". Non è stata così fortunata la Corsica orientale dove i temporali hanno scaricato sulla terraferma con alluvioni, allagamenti e, secondo quanto riportano i media locali, evacuazioni a Porto Vecchio, con almeno 30 persone messe in sicurezza e strade chiuse. (ANSA).