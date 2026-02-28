(ANSA) - SANREMO, 28 FEB - "C'è anche il numero della Laura Pausini? Così la posso chiamare". Lo dice Gianluca Grignani prendendo il mazzo di fiori dalle mani del direttore artistico Carlo Conti dopo l'esibizione con Luchè nella sua 'Falco a metà'. Pausini in precedenza aveva presentato il duetto ma alla fine della performance non era presente sul palco. Il gelo tra i due era calato dopo gli scambi al veleno sui social e la controversia per la cover de 'La mia storia tra le dita' di Grignani che aveva portato la Pausini a toglierla dall'album Io canto 2. (ANSA).