(ANSA) - PALERMO, 01 APR - E' stato fermato su ordine della Procura di Termini Imerese Mark Ravikiran Koppikar, "santone" di una comunità di una quindicina di persone che vive a Gibilmanna, vicino Cefalù. E' accusato di maltrattamento di minori. L'uomo era finito sotto i riflettori dopo che la Procura dei minorenni di Palermo aveva deciso di allontanare dalla famiglia e trasferire dal nonno due ragazzini, che vivevano con i genitori in comunità, costretti a dormire in un casolare fatiscente su dei materassini senza acqua nè luce. I minori non erano stati vaccinati. Il fermo è stato convalidato dal gip. Il fermo è stato eseguito dall'aliquota della polizia di Stato presso la Procura. Secondo la Procura "l'attività investigativa ha consentito di delineare un contesto caratterizzato da forme di isolamento e di condizionamento psicologico, all'interno del quale i minorenni avrebbero subito condotte ritenute altamente pregiudizievoli". Le indagini, dice il procuratore di Termini Imerese facente funzioni Concetta Federico, hanno permesso di ricostruire "un quadro indiziario grave e concordante tale da giustificare il fermo ritenuto necessario anche in ragione del concreto pericolo di fuga e della gravità dei fatti contestati". (ANSA).