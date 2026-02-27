(ANSA) - SANREMO, 27 FEB - Sono stati 9 milioni 543mila, pari al 60.6% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri in media su Rai1, in termini di total audience, la terza serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti. La media di share centra il miglior risultato dal 1990, quando Sanremo, condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, fece segnare il 64.59%, ma all'epoca il festival era articolato in quattro serate. Considerando le edizioni a cinque serate, è il miglior risultato di sempre: supera infatti il 60.52% raggiunto nella terza serata del 1995, edizione condotta da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll. La prima parte della terza serata del festival (dalle 21.45 alle 23.33) ha raccolto ieri 12 milioni 585mila telespettatori pari al 60.4% di share; la seconda parte (dalle 23.37 all'1.13) ha avuto 5 milioni 941mila con il 61.3%. L'anno scorso la terza serata del festival era stata seguita in media, in termini di total audience, da 10 milioni 700mila telespettatori pari al 59.8% di share. Nella prima parte aveva raccolto 13 milioni 700mila spettatori pari al 60%, nella seconda 6 milioni 700mila con il 59.5%. (ANSA).