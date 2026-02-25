(ANSA) - SANREMO, 25 FEB - Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L'anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%. In termini di share il festival fa segnare il quarto miglior risultato dal 1997, quando la media fu del 58.74% (dopo i dati delle ultime tre edizioni, 65.3% nel 2025, sempre con Conti direttore artistico, 65.1% nel 2024 e 62.5% nel 2023 con Amadeus). (ANSA).