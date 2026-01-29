(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il grande ritorno in tv di Cochi e Renato: è la sorpresa attesa sul palco dell'Ariston per la serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover, venerdì 27 febbraio. A quanto si apprende, lo storico duo comico nato nel 1964, alle spalle 50 anni di carriera tra cabaret, tv e musica, dovrebbe duettare con J-Ax. Ancora top secret il brano, che potrebbe però ricreare l'atmosfera del Derby di Milano. E chissà che sul palco non spunti anche Paolo Jannacci, con cui J-Ax vanta un lungo rapporto di amicizia e collaborazione: c'è la firma del rapper, insieme a quella di Enzo Jannacci, sotto il testo di Desolato, unico brano inedito dell'album L'Artista, uscito postumo nel 2013, a pochi mesi dalla scomparsa del grande cantautore. L'ultima apparizione in tv di Cochi e Renato risale al 2021, per il programma Lui è peggio di me, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai3. Nel 2015 sono stati ospiti di J-Ax nel suo programma Sorci Verdi, in onda in seconda serata su Rai2. Nel 2010 Carlo Conti li ha voluti invece al suo show I Migliori Anni, con una carrellata delle loro più celebri performance, punteggiate da hit come E la vita, la vita, Canzone intelligente, Come porti i capelli bella bionda. E proprio sulle note di E la vita, la vita, Pozzetto è stato protagonista di un'incursione a Sanremo 2019 - davanti all'Ariston - con Lo Stato Sociale. (ANSA).