(ANSA) - SANREMO, 26 FEB - La seconda serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti ha raccolto ieri su Rai1, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori pari al 59.5% di share. Un risultato che migliora di un punto e mezzo di share quello della prima serata, che aveva fatto segnare il 58% con 9 milioni 600mila spettatori. Il picco di ascolto in valori assoluti è stato raggiunto alle 21.57, con 13 milioni 706mila telespettatori sintonizzati su Rai1 all'ingresso in scena della co-conduttrice Pilar Fogliati. Alle 00.48 il picco in share, con il 66.1% durante lo show di Lillo. La prima parte della seconda serata (dalle 21.46 alle 23.34) ha raccolto 11 milioni 531mila telespettatori, pari al 58.2% di share; la seconda (dalle 23.39 all'1.10) ha avuto 5 milioni 947mila con il 62.7% di share. Si conferma il trend in calo rispetto all'anno scorso, quando la seconda serata del festival aveva ottenuto in media, in termini di total audience, 11 milioni 800mila spettatori pari al 64.6% di share. La prima parte della seconda serata (dalle 21.16 alle 23.28) aveva fatto segnare 14 milioni 900mila spettatori con il 63.6% di share; la seconda (dalle 23.33 all'1.11) aveva avuto 7 milioni 600mila con il 67.2%. Lo share della seconda serata rappresenta il quarto miglior risultato dal 1995, quando il festival condotto da Pippo Baudo raccolse il 65.42%. Meglio hanno fatto le ultime tre edizioni, con il 64.6% del 2025 (sempre con Carlo Conti), il 60.1% del 2024 e il 62.3% del 2023, con Amadeus. (ANSA).