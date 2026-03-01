(ANSA) - SANREMO, 01 MAR - La serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha raccolto in media su Rai1, in termini di total audience, 11 milioni 22mila telespettatori pari al 68.8% di share. Prosegue il trend in crescita anche rispetto alla serata delle cover, che finora era la più vista di questa edizione, con 10 milioni 789mila pari al 65.6% di share. Nel 2025 il festival aveva ottenuto nell'ultima serata una media record - sempre riferita alla total audience - di 13 milioni 427mila telespettatori pari al 73.1% di share. (ANSA).