(ANSA) - SANREMO, 28 FEB - La serata cover del Festival di Sanremo ha ottenuto su Rai1, in termini di total audience, una media di 10 milioni 789mila pari al 65.6%. Nel 2025 i duetti della quarta serata erano stati seguiti in media da 13 milioni 575mila telespettatori, pari al 70.8% di share. La prima parte (dalle 21.43 alle 23.37) ha fatto segnare 14 milioni 39mila spettatori con il 64.4% di share, la seconda (dalle 23.42 all'1.41) ha raccolto 7 milioni 519mila con il 67.9%. L'anno scorso la prima parte della quarta serata aveva raccolto 16 milioni 700mila telespettatori pari al 69.2% di share; la seconda da 9 milioni 900mila con il 74.1%. Con il 65.6% di share la serata delle cover segna il quarto miglior risultato dal 1995, quando il festival di Pippo Baudo raccolse nella quarta serata il 65.8%. Meglio hanno fatto le ultime tre edizioni: nel 2025 il festival di Conti fece segnare nella serata cover il 70.8%, record di sempre; nel 2024, con Amadeus, la media fu del 67.8%; nel 2023, sempre con Amadeus, la serata cover raccolse il 66.5%, un dato molto vicino a quello di quest'anno. (ANSA).