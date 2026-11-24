(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha annunciato un accordo per l'acquisto della Insmed, basata in Virginia (Usa) per 41 miliardi di dollari (37,6 miliardi di euro) in contanti. L'operazione, spiega una nota, permetterà al gruppo transalpino di rafforzarsi nell'area terapeutica delle malattie respiratorie e dell'immunologia. Sanofi ha "confermato la politica dei dividendi e si attende di mantenere un forte rating sul credito dopo l'acquisizione". L'operazione dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2027. (ANSA).