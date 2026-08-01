(ANSA) - MADRID, 01 AGO - Nella lettera inviata a Bruxelles, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha definito "piuttosto asimmetrica" la reazione Ue sulla crisi a Ceuta. "La maggior parte" dei governi "ci ha mostrato sostegno e solidarietà, offrendo assistenza", scrive. "Altri, invece, hanno scelto di attaccare la Spagna e di chiedere l'esclusione temporanea dall'area Schengen. Un simile atteggiamento - dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici - non solo è contrario al diritto europeo, al diritto umanitario e ai principi di solidarietà che ci uniscono, ma anche "agli interessi a lungo termine dell'Europa e al più elementare buonsenso", aggiunge in riferimento alla decisione di Roma senza tuttavia citare l'Italia. (ANSA).