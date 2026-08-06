(ANSA) - MADRID, 07 AGO - Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, presiederà nella giornata di venerdì una riunione di coordinamento in video call con vari ministri sulla situazione a Ceuta, una settimana dopo l'ondata di migranti che si è abbattuta sull'exclave spagnola in Marocco, informa la Moncloa. Il capo del governo parteciperà all'incontro telematico dalla residenza estiva di La Maleta, a Lanzarote, dove si trova in vacanza da inizio della settimana. Alla riunione prenderanno parte la ministra della Difesa, Margarita Robles, il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska e la titolare del dicastero di Inclusione, Previdenza sociale e Migrazioni, Elma Saiz, oltre al segretario di Stato degli Esteri, Doego Martinez, in sostituzione del capo della diplomazia spagnola, José Manuel Albares, che accompagna il re Felipe VI in Colombia, per l'insediamento del neo presidente Abelardo de Espriella. (ANSA).