(ANSA) - MADRID, 30 OTT - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha riconosciuto oggi che la fiducia nel sistema di alta velocità in Spagna "è venuta meno". "C'è una fiducia tradita nel sistema di alta velocità del nostro Paese, e il lavoro del governo non è solo fare una diagnosi, ma offrire soluzioni perché una tragedia di queste dimensioni, come ha detto ieri il capo dello Stato, il re Felipe VI, non accada di nuovo. E siamo concentrati su questo lavoro", ha detto in una dichiarazione ai media da Urda, provincia di Toledo, dopo aver partecipato alla riunione del Centro di coordinamento delle emergenze, per l'incidente ferroviario in cui sono morte 69 persone. (ANSA).