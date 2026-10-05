MADRID. "Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei ministri, per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipale il prossimo 29 novembre". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa. "Gli spagnoli devono decidere che ruolo avere, se ci uniamo all'ondata di ultradestra o se la Spagna continuerà a essere baluardo di apertura, giustizia sociale e responsabilità ambientale", ha aggiunto Sanchez.

Nel riferirsi all'emergenza abitativa che ha portato a proteste di piazza, il premier spagnolo ha sostenuto che il suo governo "ha approvato misure coraggiose per tutelare il diritto costituzionale all'accesso alla casa" e combattuto "gli speculatori che vogliono distruggere il futuro dei nostri figli e delle nostre figlie per aumentare i loro introiti".